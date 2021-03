A proposito della visibilità degli autori di canzoni...

Sapete già che ho una fissazione: quella di ottenere la dovuta visibilità per i nomi degli autori delle canzoni, in tutti i modi possibili. E' una battaglia donchisciottesca, lo so, ma qualcuno deve pur farla.

Consultavo poco fa la classifica dei singoli più venduti in Italia, pubblicata sul sito della FIMI, e mi domandavo perché non sia possibile pubblicare, per ogni canzone, i nomi degli autori della medesima.

Dopo essermelo domandato, ho pensato di chiederlo a Enzo Mazza, che della FIMI è il CEO.

Ed ecco la sua risposta:

“Sarebbe sicuramente un plus per le classifiche che in questo momento peraltro nessun chart compiler adotta. Risolvendo alcune ovvie criticità di spazi e di aggiornamento dei database (molti brani hanno diversi autori ) si potrebbe ipotizzare una soluzione.

Certamente un’operazione così ha anche dei costi e mi piace ricordare a tutti che ad oggi le classifiche sono interamente coperte finanziariamente da FIMI (con un piccolo contributo di AFI). Se editori, SIAE e altre collecting contribuissero alla Top of The Music si potrebbe valutare questa proposta”.

Attendo eventuali reazioni, se ce ne saranno.

Franco Zanetti