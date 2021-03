Addio a Don Heffington: suonò anche con Dylan, Jackson Browne e altri

C'era anche lui nell'ampio parterre di musicisti dei dischi che Bob Dylan incise tra l'84, l'85 e l'86, "Empire burlesque" e "Knocked out loaded": nel primo suonò la batteria su "Seeing the real you at last" e su "Something's burning, baby", nel secondo suonò su "Maybe someday", "Brownsville girl". Il Bardo di Duluth l'aveva reclutato dai Lone Justice, che componeva insieme alla cantante Maria McKee, a Marvin Etzioni e a Ryan Hedgecock. La band avrebbe esordito proprio nell''85 con l'eponimo album.

Prima di Dylan, nel 1983, aveva suonato in "White shoes" di Emmylou Harris e negli anni successivi avrebbe affiancato - tra gli altri - Tom Russell, Graham Parker e Jackson Browne. Don Heffington - l'ultimo nella foto in alto - è venuto a mancare ieri: il batterista, con una lunghissima carriera come sessionman, aveva 70 anni. Era malato di leucemia.

La notizia è stata confermata dai colleghi e dagli ex compagni di band, che lo hanno ricordato sui social: "Parlavo con Marvin stamattina e ci siamo ricordati di quando Don è entrato nei Lone Justice, nell''83. I batteristi con i quali avevo suonato prima suonavano come fragili case di legno. Il suono di Don, invece, era paragonabile a un muro di mattoni. Come Ringo Starr, non suonava la batteria: suonava le canzoni", ha detto Hedgecock.