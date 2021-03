Sex Pistols: è guerra legale. E il motivo sono i soldi

È la grande truffa del rock'n'roll, proprio come si intitolava il film del 1980 di Julien Temple sulla nascita, ascesa e declino di una delle band simbolo del punk britannico degli Anni '70: i Sex Pistols. I quattro componenti ancora in vita del gruppo non si parlano più. Comunicano tra loro solo tramite avvocati. Il motivo? Una lite sui soldi.



Stando a quanto riferisce il tabloid britannico "The Sun", il chitarrista Steve Jones (oggi 65enne) e il batterista Paul Cook (64enne) avrebbero deciso di fare causa a John Lydon (65) e al bassista Glen Matlock (64) per inadempienze contrattuali.





Il tabloid riporta le dichiarazioni di una fonte anonima:

"I rapporti sono sempre stati faticosi, ma mai come lo sono adesso. Ciascuno di loro crede che gli altri siano responsabili di varie cose fatte nel corso dei decenni. Steve e Paul credono che gli siano stati negati i compensi relativi al diritto d'autore risalenti ad anni fa, mentre Glen e John pensano di dover riscuotere più soldi. Qualche tempo fa si parlò di una reunion, ma ora è fuori discussione. I Sex Pistols sono finiti una volta per tutte".

La notizia arriva nel bel mezzo delle riprese di "Pisol", la serie televisiva diretta da Danny Boyle che racconterà la storia dei Sex Pistols, attesa nei prossimi mesi su FX, l'emittente televisiva statunitense di proprietà della Walt Disney Company.