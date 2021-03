La resistenza dei Tazenda

Nella giornata di domani, venerdì 26 marzo, esce “Antistasis”, il nuovo album di inediti dei Tazenda. Il disco si compone di undici brani inediti più un remix.

Del nuovo album, il ventesimo (tra live, raccolte e studio) della loro più che trentennale carriera, i Tazenda dicono: "Pubblicare “Antìstasis” è una vera liberazione.

Tre anni di pre-produzioni, scelta brani, sessioni in studio iper tecnologiche, ma anche tutti in sala intorno ai grandi microfoni insieme per cantare all’antica. Divertimento e sofferenza: quando tutto fiorisce spontaneo è una vera goduria, la tua musica che nasce e cresce in modo florido. Quando qualcosa non ingrana, occorre ripartire con idee e creatività, pazienza e mestiere. Non è facile, ma è quello che sappiamo fare meglio: partorire musica. Le dodici canzoni sono venute fuori educate, pronte ad entrare in società. In certi momenti si sente per fortuna ancora la nostra adolescenza ribelle fatta di prog e di Beatles, a volte ruspante e a volte concreta. Ogni brano ha una sua storia. Chi nel testo che trasuda vita vissuta, chi nella melodia che risente influenze lontane".

“Antìstasis” è una parola proveniente dal greco classico che significa “resistenza”, il cui senso non è politico, né tantomeno antipolitico, ma vuole sottolineare l’immagine della gente che ingaggia una propria forma creativa di difesa e di capacità di sopravvivere a tutto. Il titolo si sposa alla perfezione anche al periodo storico che stiamo vivendo, dove si è chiamati a resistere alle mille difficoltà causate dalla pandemia da Coronavirus.

L’uscita del disco è stata preceduta nei giorni scorsi dalla pubblicazione del singolo “La Ricerca del Tempo Perduto”. Il video della canzone, diretto da Italo Palmer, è stato girato presso l'ex Carcere di San Sebastiano a Sassari.

Il 26 marzo alle ore 20.00, il giornalista Mario Luzzatto Fegiz presenterà il nuovo disco del terzetto sardo - composto da Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite - in streaming sui canali social Instagram, Facebook e YouTube del gruppo. A seguire, precisamente alle ore 21.30, la band presenterà dal vivo i brani del nuovo album, oltre che sui suoi canali social anche su 'Sa Radiolina' (canale 601 del digitale terrestre) dall’ex Carcere di San Sebastiano a Sassari.

Tracklist:

1. Coro

2. La ricerca del tempo perduto

3. Ammajos

4. Splenda

5. A nos bier

6. Essere magnifico (feat. Black Soul Gospel Choir)

7. Dolore dolcissimo

8. Tempesta mistica

9. Dentro le parole

10. Innos (feat. Bertas)

11. Oro e cristallo (feat. Matteo Desole)

12. A nos bier (alternative versione re-produced by jxmmyvis)