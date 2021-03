Triller, raggiunto un accordo con la NMPA

Il braccio di ferro tra la piattaforma californiana e i rappresentanti degli editori musicali pare essere giunto a un epilogo: la National Music Publishers Association, associazione di categoria che rappresenta gli editori musicali americani, ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con Triller in merito ai contratti di licenza per l’utilizzo di musica coperta da diritti d’autore sulla piattaforma social basata - come la più popolare TikTok - su brevi video UCG.

“NMPA è lieta di aver raggiunto un accordo con Triller che tenga conto dell'uso passato delle canzoni e che preveda una licenza lungimirante per i nostri associati”, ha fatto sapere in una nota il presidente dell’associazione David Israelite: “La musica è fondamentale per Triller ed è essenziale che i gli autori che la creano siano pagati per il loro contributo all'esperienza della piattaforma. Le canzoni e i video offrono un potenziale illimitato alle piattaforme dei social media, tuttavia compensare i titolari dei diritti deve essere una considerazione primaria, non una nota a fondo pagina”.

“Siamo entusiasti di aver avviato questa partnership con NMPA che garantisce agli autori un equo compenso e il pieno riconoscimento del proprio lavoro”, ha fatto sapere, dal canto suo, il presidente di Triller Bobby Sarnevesht: “David Israelite e il team NMPA sono sostenitori davvero straordinari di autori ed editori, e non vediamo l'ora di lavorare con lui e con i membri dell’associazione per dimostrare il continuo impegno di Triller a sostenere i creativi”.