Miley Cyrus scrive a Hannah Montana

Miley Cyrus ha scritto una lunga lettera pubblicata sul proprio account Instagram indirizzata a Hannah Montana per celebrare il quindicesimo anniversario dalla messa in onda del primo episodio dello show su Disney Channel, il 24 marzo 2006, quando Miley aveva solo tredici anni. Per la cronaca, la serie si chiuse nel 2011 dopo quattro stagioni e un lungometraggio, uscito nel 2009.



L'immagine della lettera è accompagnata dal messaggio: "Cara Hannah Montana, ti amo ancora quindici anni dopo".

Miley Cyrus "Dalla prima volta che ho fatto scivolare quella frangia bionda sulla fronte nel miglior tentativo di nascondere la mia identità. Poi indossò una vestaglia di spugna rosa vomito con una HM luccicante sul [cuore]. Allora non lo sapevo. è lì che vivi per sempre. Non solo nel mio, ma in milioni di persone in tutto il mondo. Sebbene tu sia considerata un "alter ego" in realtà, c'è stato un momento nella mia vita in cui hai tenuto la mia identità più tu nel tuo guanto di quanto non facessi io nelle mie mani nude.".



La ventottenne musicista statunitense ha poi continuato: "Abbiamo fatto uno scambio alla pari in cui mi hai fornito una quantità superlativa di fama in cambio dell'anonimato che potevo regalarti".



E ha aggiunto ancora: "Tu ed io, amica mia, abbiamo vissuto tutto insieme. (...) UPS. Downs. Lacrime e risate. Ho perso il mio pappy, il papà di mio papà mentre ero sul set a girare il primo episodio della prima stagione. Lui voleva resistere abbastanza per vedere la prima il 24 marzo. È morto il 28 febbraio. E' riuscito a vedere lo spot andato in onda durante High School Musical e disse che era stato uno dei momenti più orgogliosi della sua vita, era un legislatore statale democratico tosto."



Miley Cyrus ha scritto ancora: "Era agrodolce sapere che ti avrei lasciato (una parte enorme di me) dietro lo Stage 9. Ed è qui che dico di essere cresciuta quando mi viene chiesto. Era casa mia. (...) [Non passa] giorno in cui dimentico da dove vengo".