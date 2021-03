Rockol unica testata musicale nei top 100 brand italiani dell'informazione

Prima Comunicazione, testata di riferimento per gli addetti ai lavori del mondo dei media, ha stilato una classifica dei 100 brand italiani dell'informazione web. La graduatoria, basata su dati Audiweb, è stilata per total digital audience per giorno medio. In questa graduatoria, Rockol è l’unica testata musicale tra i top 100 dell'informazione italiana.

La classifica è stata stilata combinando gli utenti unici alle pagine viste e al tempo per utente (trascorso sulle pagine del sito), considerando le principali testate giornalistiche italiane di informazione: giornali online, economici, sportivi, femminili, sui motori, le tecnologie, la cucina, lo spettacolo, la cultura, la scuola, il turismo, la salute e l’ambiente e appunto la musica.

Rockol è l'unico brand puramente musicale dell'informazione con un'audience paragonabile e classificabile con quella di testate genaraliste e specializzate degli altri settori. Questo risultato certifica e conferma la presenza di Rockol tra i nomi di spicco dell'informazione italiana, non solo di settore, ed è per noi una grande soddisfazione.

Ecco, di seguito, la classifica completa:

L’audience complessiva tiene conto delle aggregazioni, cioè degli accordi commerciali tra editori (TAL) per cui gli utenti e le pagine viste di alcuni siti vengono attribuiti ad altri brand; l’audience organica rappresenta il dato depurato dalle aggregazioni, ma include anche il traffico in-app e su piattaforme terze.