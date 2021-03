Grateful Dead, esce la ristampa dell’album live del 1971. Ascolta questa versione inedita di ‘The other one’

In occasione del 50esimo anniversario dell’uscita dell’eponimo album live dei Grateful Dead, originariamente pubblicato nell’ottobre del 1971, il prossimo 25 giugno uscirà un’edizione estesa del disco della band californiana, noto anche con il titolo di “Skull and roses” per l’illustrazione della copertina raffigurante un teschio con una corona di rose sul capo.

La nuova pubblicazione includerà le undici tracce dell’album originale registrate durante i concerti portati in scena da Jerry Garcia e soci tra marzo e aprile 1971, oltre a un disco bonus con dieci registrazioni finora inedite fissate su nastro durante lo show della formazione statunitense tenutosi al Fillmore West di San Francisco il 2 luglio 1971.

In attesa dell’arrivo sui mercati della ristampa di “Grateful Dead”, che sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali, oltre che in formato CD e doppio vinile, è stata pubblicata una versione live, mai pubblicata prima, di “The other one”, eseguita dal vivo dalla band al Fillmore West.

Ecco la tracklist dell’edizione estesa di “Grateful Dead”:

Disco One: Original Album Remastered

1. “Bertha”

2. “Mama Tried”

3. “Big Railroad Blues”

4. “Playing In The Band”

5. “The Other One”

6. “Me & My Uncle”

7. “Big Boss Man”

8. “Me & Bobby McGee”

9. “Johnny B. Goode”

10. “Wharf Rat”

11. “Not Fade Away/Goin’ Down The Road Feeling Bad”

Disc Two: Fillmore West, San Francisco (7/2/71)

1. “Good Lovin’”

2. “Sing Me Back Home”

3. “Mama Tried”

4. “Cryptical Envelopment”

5. Drums

6. “The Other One”

7. “Big Boss Man”

8. “Not Fade Away”

9. “Goin’ Down The Road Feeling Bad”

10. “Not Fade Away”