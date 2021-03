Le ceneri di Prince saranno esposte al Paisley Park nel quinto anniversario della morte

In occasione del quinto anniversario della morte di Prince, scomparso il 21 aprile 2016, le porte del quartiere generale del musicista di Minneapolis, Paisley Park, saranno aperte al pubblico gratuitamente. Il prossimo 21 febbraio i fan potranno recarsi presso l'edificio situato a Chanhassen per rendere omaggio alla voce di “Purple rain”. Nell’atrio, inoltre, sarà esposta un’urna a forma di Paisley Park con il logo di Prince, contenente le ceneri del compianto artista.

Di seguito una foto dell’urna, come riportata da “Consequence of Sound”, che informa che sarà creato un memoriale online per coloro i quali non potranno visitare il luogo di persona.

Come sottolineato dalla rivista statunitense Billboard, l’urna con le ceneri del musicista statunitense erano state esposte nell'atrio di Paisley Park subito dopo la morte di Prince, ma furono successivamente rimosse dalla vista del pubblico su richiesta della sua famiglia. "Celebriamo la sua vita e la sua eredità ogni giorno a Paisley Park, un luogo che Prince voleva condividere con il mondo", ha fatto sapere in una dichiarazione il direttore esecutivo di Paisley Park, Alan Seiffert. "Quindi, specialmente in questo giorno, riconosciamo l'incredibile forza e ispirazione che Prince è nella vita delle persone e apriamo le nostre porte perché rendano loro omaggio”.