David Byrne ci insegna come ballare rispettando il distanziamento sociale: video

Dal prossimo 9 aprile e fino al 22 aprile, andrà in scena presso la Wade Thompson Drill Hall, annessa al Park Avenue Armory di New York, l’evento “SOCIAL! the social distance dance club”. L’iniziativa, commissionata da Armory come parte della stagione “Social Distance Hall” - una serie di opere di danza, musica e teatro create da artisti durante e in risposta alla pandemia -, è ideata dal coreografo Steven Hoggett e dalla set designer Christine Jones insieme al 68enne artista scozzese naturalizzato statunitense David Byrne, e consentirà ai partecipare di vivere “un’esperienza interattiva basata sulla musica e sul movimento”.

Coloro i quali prenderanno parte a uno degli show in programma (qui tutti i dettagli), saranno coinvolti direttamente nello spettacolo e potranno ballare rispettando il distanziamento sociale su una playlist curata da Byrne, Hoggett e Jones, e mixata dalla dj newyorkese Natasha Diggs. I partecipanti avranno, inoltre, la possibilità di danzare la coreografia di Yasmine Lee ed essere guidati dalla voce del frontman dei Talking Heads.

Per arrivare preparati all’evento, dopo l’acquisto del biglietto gli spettatori - che, come si legge sul sito del Park Avenue Armory, saranno fatti accomodare presso il luogo dell’evento solo se muniti di mascherina e se risultati negativi al test rapido per il Covid-19 effettuato in loco - riceveranno un video con le istruzioni su come ballare di David Byrne. Ecco un estratto:

Questa, invece, la clip di presentazione di “SOCIAL! the social distance dance club”: