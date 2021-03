Carlos Santana, nel nuovo album ospite anche Kirk Hammett dei Metallica

Come raccontato dal chitarrista di origini messicane ad ABC News, Carlos Santana ha trascorso il periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus in studio di registrazione, sfruttando il tempo libero lontano dai palchi lavorando su tre nuovi album. Uno di questi, ha fatto sapere il virtuoso di Autlán de Navarro, si intitola "Blessings and miracles” e, “completato al 90%”, vede la collaborazione in qualità di ospite di Kirk Hammett dei Metallica.

“Mio fratello Kirk Hammett dei Metallica sta suonando sul mio nuovo album”, ha dichiarato Santana ad ABC News: “Sta spaccando”.

Il chitarrista ha poi dichiarato che, oltre al sodale di James Hetfield, anche Steve Winwood e il frontman dei Living Colour, Corey Glover, potrebbero essere coinvolti nella realizzazione del disco "Blessings and miracles”, a cui ha contributo con un paio di brani Diane Warren - compositrice del singolo "Here's to the nights”, incluso nel più recente Ep di Ringo Starr “Zoom in”. Al momento non è dato sapere quando vedrà la luce il prossimo lavoro discografico di Santana.

Kirk Hammett ha già collaborato con Carlos Santana in passato, suonando nel brano “Trinity”, incluso nell’album del virtuoso della sei corde e del suo gruppo “All that I am”, uscito nel 2005. Il chitarrista dei Metallica, inoltre, ha collaborato con la moglie di Santana, Cindy Blackman Santana, alla realizzazione della più recente prova sulla lunga distanza della musicista, “Give the drummer some”, pubblicato lo scorso settembre. Al disco ha partecipato anche lo stesso Carlos Santana, incidendo con la sua consorte una cover di “Imagine” di John Lennon, pubblicata a maggio del 2020 al fine di raccogliere fondi per aiutare le persone maggiormente colpite dalla crisi generata dalla pandemia da Covid-19.