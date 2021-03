I Royal Blood diventeranno degli avatar digitali e si esibiranno in una cerimonia virtuale organizzata dalla società di videogiochi Roblox. Per l'occasione, il duo di Brighton, presenterà anche per la prima volta live il nuovo singolo 'Limbo' che anticiperà l'uscita del prossimo album "Typhoons". La cosa particolare è che i Royal Blood parteciperanno all' halftime show dei Bloxys sotto forma di avatar virtuali. Si esibiranno per un set composto da tre pezzi, inclusa la prima volta live del nuovo singolo 'Limbo' che la band suonerà per la vastissima comunità virtuale di Roblox. La curiosa esibizione è in programma sabato 27 marzo.

A proposito del singolo 'Limbo', che sarà contenuto nell'album "Tyhpoons" in uscita a fine aprile, il frontman dei Royal Blood Mike Kerr ha detto:" Limbo parla di essere stufi marci di essere stufi. Parla dell'essere annoiato dal mio stesso comportamento e la crisi psicologica che deriva dall'essere maledettamente perso e senza aiuto in balia dei violenti temporali causati dall'autodistruzione e dalle dipendenze "Senza dubbio non ci siamo mai permessi prima di essere così ambiziosi e selvaggi - ha aggiunto la band - e non vediamo l'ora di potervi invitare a venire in questo mondo con noi. Così sia, ora non abbiate paura".