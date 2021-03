NUOVOIMAIE, un corso gratuito di podcast dedicato agli artisti

L’importanza di uno dei format più rilevanti delle ultime stagioni è stata confermata, in tempi recenti, non solo dai dati di mercato delle piattaforme streaming, ma anche dalle mosse di realtà industriali di altissimo profilo, come Warner , Amazon e Sony . E non solo: il podcast è ormai stato abbracciato da personalità più che eminenti come Bruce Springsteen a Barack Obama , che solo lo scorso mese di febbraio hanno inaugurato il loro spazio - battezzato “Renegades: Born in the USA” - su una delle piattaforme digitali più importanti a livello internazionale.

Nella difficile situazione che la comunità artistica sta ancora affrontando a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il podcast può rappresentare una valida alternativa alle attività tradizionali “in presenza” per espandere la propria platea e mantenere un contatto diretto con la propria fan base. Per questo NUOVOIMAIE, che negli ultimi mesi ha già preso diverse iniziative di sostegno ai propri iscritti come il Fondo Artiste Madri e il Fondo D’Orazio / Proietti , ha attivato a beneficio dei propri soci un corso di podcasting gratuito.

L’iniziativa prevede lezioni online e un ebook, che sono disponibili sul portale convenzioni del sito internet NUOVOIMAIE a questo indirizzo .

“Creare un podcast può rappresentare per un’Artista un’ottima strategia di promozione personale, oltre che un modo per mantenere coinvolta la propria audience attraverso il Web e i social media”, ha spiegato NUOVOIMAIE nel presentare l’iniziativa: “Negli ultimi anni sono molti gli attori, i musicisti e i doppiatori che hanno scoperto con successo il podcasting come strumento di marketing, anche grazie all’integrazione dei Podcast all’interno delle piattaforme di streaming che già ospitano opere audiovisive e musicali. Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano esplorare il mondo del podcast, sia partendo da zero che migliorando i podcast già creati grazie a strategie di promozione e monetizzazione”.