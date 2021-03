Julian Casablancas: contratto editoriale con Concord Music

La branca editoriale del gruppo Concord ha siglato un accordo editoriale con il cantante, autore e performer newyorchese Julian Casablancas: come rivelato dalla stessa società americana il contratto riguarderà “i lavori solista passati e futuri dell’artista e i suoi vari progetti, tra i quali i Voidz”.

“Siamo entusiasti che Julian sia entrato a far parte di Concord Music Publishing”, hanno commentato Tom DeSavia e Jeremy Yohai, rispettivamente vicepresidente e A&R di Concord: “Oltre a contribuire alla ridefinizione del rock & roll per una generazione, la sua capacità di spostarsi tra i generi come autore e artista ha consolidato la sua reputazione di importante creativo sul panorama musicale attuale”. “E’ davvero fantastico avere Concord come nuova casa per l'editoria di Julian”, ha fatto sapere il manager di Casablancas Ben Goldstein: “Con la passione, le competenze e le credenziali di Tom e Jeremy, credo che abbiamo trovato il partner giusto per Julian e The Voidz”.

La più recente pubblicazione dei Voidz, il singolo "Alien Crime Lord", risale allo scorso mese di dicembre: Casablancas, che oltre alla sua attività con gli Strokes ha fondato l’etichetta Cult Records, nel corso della sua carriera ha collaborato con nomi di spicco come gli ormai disciolti Daft Punk, per i quali ha cantato e inciso le parti di chitarra sul brano “Instant Crush”, incluso nel fortunatissimo album del 2013 “Random Access Memories”, il cui video ufficiale ha accumulato solo su Youtube 400 milioni di visualizzazioni.