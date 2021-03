Il pre-party annuale di Elton John in occasione degli Oscar, quest’anno sarà virtuale. Star attesissime dell’evento, in programma per domenica 25 aprile 2021, sono Dua Lipa e Neil Patrick Harris. Il famoso pre-party di Elton John è ormai una tradizione per tutti gli amanti del mondo dello spettacolo e del gossip. Ogni anno organizzato nella lussuosa dimora losangelina dell’artista, questa volta, giunto alla sua 29esima edizione, sarà totalmete virtuale e a distanza. Elton John ha comunque trovato il modo di celebrare gli Academy Awards (questa è l’edizione numero 93) e di continuare a sostenere la sua lotta benefica per la ricerca contro l’AIDS Con il marito David Furnish, la star terrà uno speciale evento streaming che sarà condotto da Neil Patrick Harris, l’attore e star della sitcom “How I Met Your Mother” e vedrà esibizioni in streaming della pop star del momento Dua Lipa.

Il party durerà 60 minuti, come annunciato nel comunicato stampa della Elton’s AIDS Foundation. .