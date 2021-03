"Ram" di Paul McCartney compie 50 anni: la versione-tributo di Denny Seiwell

Attribuito formalmente a Paul & Linda McCartney, "Ram", secondo lavoro del bassista dopo lo scioglimento dei Beatles, uscì il 28 maggio del 1971.

All'approssimarsi del cinquantesimo anniversario, il batterista Denny Seiwell (che suonò nella versione originaria del disco, insieme a Paul e Linda, Dave Spinozza, Hugh McCracken, Marvin Stamm) propone una rivisitazione integrale dell'album, nella quale ha chiamato a suonare con lui due altri reduci - Dave Spinozza alla chitarra e Marvin Stamm alla tromba - insieme a Fernando Perdomo, multistrumentista e produttore statunitense, Joey Santiago dei Pixies, Davey Johnstone della Elton John Band, Will Lee, Eric Dover già nei Jellyfish, Carnie Wilson e altri.



La versione rivisitata di "Ram" si intitola "Ram On", esce per la Cherry Red Records e alla tracklist originale aggiunge le due canzoni del 45 giri registrato durante le session dell'album e pubblicato nel febbraio del 1971: "Another day" e "Oh woman, oh why".

Ecco la tracklist di "Ram On":



1. TOO MANY PEOPLE

2. 3 LEGS

3. RAM ON

4. DEAR BOY

5. UNCLE ALBERT / ADMIRAL HALSEY

6. SMILE AWAY

7. HEART OF THE COUNTRY

8. MONKBERRY MOON DELIGHT

9. EAT AT HOME

10. LONG HAIRED LADY

11. RAM ON REPRISE

12. THE BACKSEAT OF MY CAR

13. ANOTHER DAY

14. OH WOMAN OH WHY

15. TOO MANY PEOPLE (SLIGHT RETURN)