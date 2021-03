Ted Nugent: "Mi hanno dato del 'negro' e ne sono stato contento"

Ted Nugent non è certo noto per essere un progressista - anzi. Tuttavia ha sempre respinto le accuse di razzismo, e per ribadirlo ha raccontato, in un video di Facebook Live, un episodio risalente al lontano 1963.

All'epoca Nugent era il leader di una band, i Lourds, che vinse un concorso il cui premio era suonare prima delle Supremes alla Cobo Hall di Detroit.

Durante il soundcheck, Nugent racconta di essere stato avvicinato da Uno dei Funk Brothers.

I Funk Brothers erano una band di Detroit che fra la fine degli anni CInquanta e l'inizio degli anni Settanta proponeva un repertorio basato sulle canzoni della Motown.

"Sapevamo che quel giorno ci sarebbero stati i Funk Brothers, allora la massima autorità in fatto di musica. Durante la prova dei suoni vedevamo che ci stavano osservando, e a un certo punto uno di loro, il più grosso e il più nero di tutti, ci raggiunse sul palco. Mi mise un braccio intorno alle spalle e mi disse: 'Ve la cavate alla grande, ragazzi. E tu, continua a suonare la chitarra così e diventerai un negro, da grande'. E' stato il più bel complimento che abbia mai ricevuto, voleva dire che avevo del soul. Ancora oggi lo considero una medaglia d'onore".

E ha aggiunto: