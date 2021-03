Luca Viscardi, il ritorno a RTL 102.5

RTL 102.5 annuncia il ritorno di Luca Viscardi che proprio nella radio più ascoltata in Italia ha esordito e lavorato per diciassette anni, fino al 2005, sia come conduttore, sia come direttore dei programmi. Luca Viscardi si inserisce in conduzione nel weekend di RTL 102.5 dalle 21.00 alle 23.00 nel programma ’I Cervellini’ in compagnia di Martino Migli e Giulia Taiana.

Lorenzo Suraci, Presidente di RTL 102.5:

“Sono molto felice per il ritorno di Luca Viscardi, il mio commento è semplicemente: evviva, avanti tutta!”.

Luca Viscardi:

"Sono veramente felice di tornare a far parte della squadra più forte d'Italia, in compagnia di due bravissimi professionisti. La sensazione è quella di tornare a casa, non avrei potuto chiedere di meglio. Grazie a Lorenzo Suraci, per l'entusiasmo che riesce sempre ad infondere".

Luca Viscardi, giornalista e scrittore, nasce professionalmente come conduttore di diverse trasmissioni radiofoniche.

È stato poi Direttore dei Programmi e Direttore Responsabile di alcune delle principali radio italiane: RTL 102.5, Play Radio (emittente del gruppo RCS) e Radio Number One. Innamorato di tecnologia, digitale e innovazione, da sempre ha alternato l’attività lavorativa in radio con questa passione. Ha fondato nel 2010 MisterGadget.Tech e di recente la startup innovativa Next Digital Publishing.