Giangilberto Monti, esce l'album antologico "Tempi strani"

Uscirà il 26 marzo in versione cd e in digitale “Tempi strani” (Sony Music Italy), il nuovo album antologico che riassume i 44 anni di carriera dello chansonnier e autore Giangilberto Monti.



Da “La mia razza” (scritta per Mia Martini insieme a Mauro Pagani) a “La forza dell’amore” (scritta da Dario Fo ed Enzo Jannacci), da “Metrò” scritta con Flavio Premoli (tra i fondatori della PFM) a “Monsieur Dupont” composta con il genovese Federico Sirianni, “Tempi Strani” è un album contenente 10 tracce del repertorio artistico di Giangilberto Monti, completamente riregistrate alla “buona la prima”.

Giangilberto Monti:

«Avrei voluto essere un grande compositore: sono rimasto un superdilettante, però ho tante idee. È la mia razza, questa gente pazza, che vive come non avesse età... che in testa ha mille storie e storie non ne fa».