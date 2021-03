Yes, rimandato al 2022 il tour italiano

Gli organizzatori comunicano che, a causa del persistere dell’emergenza sanitaria, il tour degli Yes è rimandato al 2022. La band sarà in Italia il 16 maggio 2022 al Teatro Dal Verme di Milano, il 17 maggio all’Auditorium della Conciliazione di Roma e il 18 maggio al Gran Teatro Geox di Padova. I biglietti già acquistati rimangono disponibili per le nuove date, mentre è possibile acquistare i nuovi titoli di ingresso sul canale ufficiale Ticketone.



Gli Yes, nel loro "The album series tour 2022", eseguono per intero l'album "Relayer" e una selezione dei loro successi.

Il nuovo tour segue precedente "#YES50" del 2018, con la stessa line up composta da Steve Howe (chitarre), Alan White (batteria), Geoff Downes (tastiere), Billy Sherwood (basso e voce), Jon Davison (voce) e Jay Schellen (batteria e percussioni). .



L’artista Roger Dean dirige la produzione e si unisce al tour con una mostra di arte correlata agli YES.



YES

THE ALBUM SERIES TOUR 2022

16 maggio – Teatro Dal Verme – Milano

17 maggio – Auditorium della Conciliazione – Roma

18 maggio – Gran Teatro Geox – Padova

Biglietti disponibili su Ticketone