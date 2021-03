Porfirio Rubirosa, il video del singolo "Il giardino dell'Eden"

È uscito il nuovo singolo di Porfirio Rubirosa and His Band, "Il giardino dell'Eden", accompagnato da un videoclip ideato e girato dallo stesso cantautore.

La canzone è un atto d’accusa nei confronti dell’uomo e della sua capacità scellerata di fare scempio della natura e, conseguentemente, di autodistruggere sé stesso. Il linguaggio utilizzato è estremamente crudo, costruito su versi a tinte forti.

Spiega in proposito l'autore:



“Con 'Il giardino dell’Eden' era mia intenzione essere disturbante. Sulla scorta dell’insegnamento di Antonin Artaud e del suo Teatro della Crudeltà, volevo che messaggi ed immagini forti arrivassero con un linguaggio altrettanto forte. Volevo infastidire l’ascoltatore, così come dovrebbero infastidirci tante situazioni deprecabili di questo mondo disgraziato nel quale viviamo. E non mi interessava utilizzare la solita, trita arma dell’ironia, strumento questo ormai talmente abusato da essere divenuto una freccia spuntata, un cannone con le polveri bagnate, ed in fin dei conti, un facile escamotage che gli artisti usano per raccontare con la realtà. Non c’è più nulla da ridere. Non c’è più tempo per la spensieratezza”.