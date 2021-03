18App 2021, registrazioni al via dal primo aprile

Torna, anche per il 2021, il Bonus Cultura, il contributo statale da 500 euro spendibile entro il 28 febbraio del prossimo anno in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da quest’anno, anche in abbonamenti ai quotidiani, destinato ai nati nel 2002: le adesioni al programma possono essere effettuate sul sito ufficiale dell’iniziativa all’indirizzo www.18app.italia.it.

Il Bonus Cultura è un’iniziativa nata nel 2016 per avvicinare i giovani alla cultura e allo spettcolo: per registrarsi è necessario soltanto richiedere la propria identità digitale (SPID) e accedere attraverso il sito ufficiale per poter usufruire del portafoglio digitale con un credito di 500 euro da spendere esclusivamente per i beni previsti dal programma entro il 28 febbraio 2022. Attraverso il Bonus Cultura sono stati erogati, complessivamente, 13 milioni di euro nel 2017, 21 nel 2018, 20 nel 2019 e 22 nel 2020 per un totale di 76 milioni di euro.