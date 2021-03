Silvia Lo, un nuovo singolo: “Se ti va di restare”

Quinto singolo inedito da solista di Silvia Lo, “Se ti va di restare” parla di una storia d’amore ormai finita in cui si cerca di rimediare agli errori commessi.

Silvia Lo, laureata in canto lirico, da un anno ha intrapreso un nuovo percorso discografico che vedrà la realizzazione di un album in uscita a maggio 2021.

Il videoclip è stato girato a Ascrea Lago del Turano da Paolo de Matteis e Giancarlo Pelosi.