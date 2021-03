Collecting e blockchain: novità in arrivo da SIAE e Algorand

SIAE ha annunciato novità sul versante tecnologico grazie alla propria partnership con Algorand, piattaforma fondata dall’italiano Silvio Micali, attualmente titolare del Laboratorio d'Informatica ed Intelligenza Artificiale presso il prestigioso MIT di Boston: maggiori dettagli riguardo l’iniziativa - che avrà per oggetto i non-fungible token, token crittografici non intercambiabili (a differenza delle criptovalute come i Bitcoin) le cui applicazioni in ambito artistico si stanno sempre più affermando tanto da essersi conquistati un ambito dedicato, battezzato cryptoart - verranno rese note domani, mercoledì 24 marzo.

La partnership tra SIAE e Algorand è stata avviata nel 2019 per - come commento a suo tempo il dg della collecting Gaetano Blandini - “esplorare le opportunità offerte dalla tecnologia, e immaginare un futuro di soluzioni che garantiscano maggiore efficienza e trasparenza ai nostri associati”.