Addio a Taylor Dee

E' stata confermata dalla Polizia della città di Euless, Texas, la notizia della morte di Taylor Dee. La cantante, che aveva 33 anni, è stata trovata in gravi condizioni, sbalzata fuori dalla sua auto cappottata sulla Statale 183; con lei c'era anche un altro occupante della vettura, che però non ha riportato gravi lesioni.

Secondo i rilievi della Stradale, l'automobile - una Chevrolet Trailblazer - stava cercando di cambiare bruscamente corsia per imboccare un'uscita quando ha urtato una barriera; l'impatto ha fatto alzare la vettura in verticale e l'ha fatta sbattere contro un palo di segnalazione prima di arrestarsi rovesciata sulla sede stradale.

Trasportata in ospedale, la cantante è morta senza riprendere conoscenza, e il suo corpo verrà sottoposto ad autopsia per determinare se - come hanno dichiarato le autorità - l'alcool abbia avuto un ruolo nell'iincidente (la donna, comunque, non aveva la cintura di sicurezza allacciata).

Taylor Dee era nata a Garland, nel Texas. Dopo un'infanzia difficile aveva iniziato a cantare a dodici anni in un coro. Terminata la scuola era entrata nel suo primo gruppo, Chasing Highways. Nel 2009 era diventata mamma del primo figlio Vaydenm e aveva messo per un po' la musica in secondo piano, prima di tornare attiva e di partecipare ai provini di The Voice nel 2015. Dopo la nascita della seconda figlia River incontrò il compositore Chad Roland, e otto mesi dopo conil suo aiuto riuscì a registrare, a Nashville, il suo primo album, intitolato "The Buzz" (2019) e lanciato dal singolo eponimo, che entrò nella Top 15 Country in USA e in Canada.

Taylor Dee era la voce di una band chiamata Shots Fired, e la sua carriera sembrava bene avviata: due altri suoi brani, "Greener grass" e "Top Shelf Liquor" - erano entrati nelle classifiche texane lo scorso anno.

Linda Wilson, Presidente della Texas Country Music Association, ha ricordato Taylor Dee ("aveva talento, passione e cuore") e ha invitato a partecipare alla raccolta fondi indetta per sostenere il figlio e la figlia della cantante scomparsa.