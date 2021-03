Del perché i Duran Duran girarono il video di "Planet Earth"

Quando i Duran Duran a Birmingham nel 1978 si promisero reciprocamente di suonare al Madison Square Garden di New York da lì a due anni. La promessa non venne mantenuta, per esibirsi nella prestigiosa location statunitense ci volle qualche anno in più.

Il cammino della band di Simon Le Bon ebbe inizio il 2 febbraio 1981 con la pubblicazione del primo singolo, "Planet Earth". Nella prima strofa della canzone vengono usate scientemente le parole 'New Romantic' ("I heard you making patterns rhyme/Like some new romantic looking for the TV sound"), che poi verranno usate per definire tutto un movimento.



Nel 2012 il bassista John Taylor al proposito disse: "In realtà fu un po' sfacciato da parte nostra.

Un giornalista aveva scritto un articolo su una band di Londra chiamata Spandau Ballet, e il titolo dell'articolo era 'Here Come the New Romantics' o qualcosa del genere. (.) Ricordo di averlo letto e di aver pensato, 'Wow, sembra che stiano facendo esattamente quello che facciamo noi', chiamai il giornalista a Londra e gli dissi, 'Ehi, se ti piacciono, amerai anche noi!' E poi, nel frattempo, ho pensato, 'Mettiamo quella frase 'New Romantic' in una delle nostre canzoni!'".



Del loro primo disco John Taylor osservò "E' un manifesto, in un certo senso. Era abbastanza semplicistico, piuttosto ingenuo, ma allo stesso tempo fresco. (...) Molto nel suo tempo. Ricordo che, una volta che finimmo di registrarlo, ne eravamo molto orgogliosi."



A quel tempo non era così scontato che le band facessero un video, ma quando sembrava che il singolo potesse entrare nella Top Ten in Australia, i Duran Duran decisero di farne uno. Sempre Taylor ricordò: "Non c'era modo che volassimo tutti in Australia solo per fare un po' di promozione. Quello era il motivo principale per girare quel video: sostenere la canzone in Australia. E lo fece." Il batterista Roger Taylor nel febbraio 2008 svelò alla rivista Q cosa ispirò la band a girare il video. "Era uscito il video di "Vienna" degli Ultravox e (il manager) Paul Berrow disse, 'Potete fare uno di quelli'. Paul era molto ambizioso e così abbiamo fatto il video "Planet Earth".

Il video in realtà fece molto di più. Offrì al mondo musicale un'immagine di un gruppo che intendeva essere al centro di un movimento musicale molto interessato all'immagine. Il video di "Planet Earth", girato dal registra australiano Russell Mulcahy (ne girarono altri dieci con Mulcahy), aiutò la band girò a spingere il primo album, "Duran Duran", fino al terzo posto della classifica di vendita nel Regno Unito e a una permanenza di due anni nella stessa.