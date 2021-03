Robert Fripp, Toyah e ‘Ace of Spades’ dei Motorhead. Video.

Ormai è diventato un appuntamento per noi come lo è per loro. Ogni domenica, il leader dei King Crimson Robert Fripp e la moglie Toyah Willcox rivisitano un classico, senza troppo stare a guardare a quale declinazione di rock esso appartenga.

Nella giornata di ieri, 21 marzo, i due hanno omaggiato Lemmy e i suoi Motorhead proponendo il loro inno, pubblicato nel 1980, "Ace of Spades". Toyah per l'occasione si è presentata in video vestita da cameriera esibendosi con un ventilatore puntato sui capelli e un mazzo di carte tra le mani. A Fripp, come sempre impassibile al suo fianco, è demandato il compito di suonare la chitarra.

La serie 'Sunday Lunch' dei due musicisti britannici ha avuto inizio lo scorso anno durante il lockdown e ha preso piede sempre più. La cover che ha avuto maggiore successo (in termini di visualizzazioni sul loro canale YouTube) è stata quella di "Enter Sandman" dei Metallica, anche, non nascondiamolo, per la mise piuttosto piccante della 62enne Toyah Willcox.

Forse l'esibizione più curiosa tra le molte messe in atto dai due è stata quella che ha visto Toyah cantare e ballare dietro le sbarre di una prigione "Paranoid", il superclassico del 1970 dei Black Sabbath. Il chitarrista dei Sabbath Tony Iommi, una volta presa visione della cover, disse a Heavy Consequence: "Penso che il lockdown li abbia fatti impazzire".