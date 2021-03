Sting e il reunion tour dei Police del 2007: "Fu un esercizio di nostalgia"

In una intervista rilasciata al magazine Reader’s Digest Sting ha dichiarato che non avrebbe partecipato al reunion tour dei Police del 2007 e del 2008 – diciannove anni dopo lo scioglimento del gruppo - se avesse saputo come si sarebbe sentito alla fine.



Il tour con i vecchi sodali, il chitarrista Andy Summers e il batterista Stewart Copeland, ebbero grande successo e segnarono grandi incassi al botteghino.

Ma non tutto andò come doveva andare. "All'epoca etichettai il tour come un esercizio di nostalgia. Era semplicemente come lo sentivo allora ed è ancora come lo sento oggi. Penso che sia giusto essere onesti sui propri sentimenti e questo è quel che provavo. Non è uno sminuire le persone con cui stavo o per come sono andate le cose, è solo come l'ho visto alla fine e, siamo onesti, non è questo il modo in cui volevo ricordarlo. Se avessi pensato che sarebbe stata l'emozione che avrei avuto alla fine, non l'avrei fatto.".



L'ex frontman dei Police ha poi continuato: "Penso che ci sia libertà nell'essere un artista solista. Non è una cosa che riguarda il potere, si tratta solo di produrre esattamente il marchio e lo stile di musica che pare più giusto per te. La musica, in ogni sua forma, è un processo collaborativo, ma mai come in una band, dove devi considerare le altre persone quasi più di te stesso. Avere la totale libertà è, per me, il massimo dell'emozione dell'essere un artista solista."

E sull'avere successo ha detto: "È molto divertente avere un disco di successo, lo è davvero, ma non è per questo motivo che faccio dischi e, per essere onesti, non lo è mai stato. È facile lasciarsi trascinare dall'entusiasmo delle classifiche, molto di più negli anni Ottanta rispetto al giorno d'oggi, ma la verità è che faccio dischi per amore e per curiosità, anche se è sempre bello avere qualcosa in radio."



Tempo fa, nel 2019, Stewart Copeland dichiarò che lui e i suoi compagni di band si erano davvero goduti il tour, ma anche che nessuno sentiva il bisogno di organizzarne un altro. "In questo momento è davvero bello stare con i miei amici, che sono come fratelli, senza offuscare il problema. Il problema è che sebbene si sia molto orgogliosi della musica che abbiamo fatto e molto orgogliosi dell'impatto della band, è stato molto difficile. La musica che ognuno di noi fa nel suo mondo ora è davvero meravigliosa e gratificante. Noi sappiamo che quando andiamo insieme in sala prove iniziamo di nuovo a urlarci addosso e io preferisco ridere".