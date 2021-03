Warner Music, accordo con la BBC per la produzione di un podcast

E’ stato battezzato “Songs To Live By” il podcast prodotto grazie a un sodalizio tra il gruppo Warner e il servizio pubblico radiotelevisivo britannico: la nuova operazione editoriale sarà condotta dalla voce di BBC Radio 1 Vick Hope, che in ogni puntata darà spazio a due ospiti - appartenenti a generazioni diverse - che saranno intervistati sulla musica dalla quale sono stati influenzati, sia personalmente che artisticamente e politicamente.

Il podcast è stato progettato e sviluppato da un team composto da creativi neri, e si è posto come obiettivo il “celebrare le voci nere attraverso le canzoni dalle quali sono state formate”: tra i primi ospiti confermati ci sono il rapper e attore Doc Brown, la cantante Mica Paris, l'attore Paterson Joseph, la poetessa Sophie Thakur, Tiffany Calver di Radio 1Xtra, lo YouTuber Zeze Millz, lo scrittore Niellah Arboine, il poeta Benjamin Zephaniah, la rapper americana Eve e l'attore Akemnji Ndifornyen.

"Songs To Live By è un progetto davvero speciale: una festa di ascolto a cui non vedo l'ora che vi divertiate tutti”, ha dichiarato la Hope: “Un lavoro d'amore che ha fatto ridere e piangere insieme me e i miei ospiti, ha portato grande gioia ma anche molte riflessioni sul mondo in cui viviamo, su a che punto siamo arrivati ​​e sugli ostacoli, il dolore e la sofferenza che chi ci ha preceduto ha dovuto affrontare, guardando con ottimismo al futuro”.

Warner e BBC hanno fatto sapere di non volersi fermare a Songs To Live By, dichiarando di voler proseguire nella collaborazione per creare una serie di “nuovi podcast ambiziosi, con diversi formati, con al centro una grande narrazione e la musica”.