Ufficiale: Big Hit Entertainment diventa HYBE

Big Hit Entertainment, la società che grazie ai BTS ha esportato il K-pop a livello globale, ha ufficializzato il cambio della propria ragione sociale in HYBE: l’operazione, finalizzata con gli azionisti nel corso di un’assemblea tenutasi lo scorso 30 marzo, va oltre il mero rebranding, ma si configura come un sostanziale riassetto dell’azienda, che negli anni, da semplice etichetta, ha saputo allargare le proprie operazioni anche ad altri ambiti.

Come annunciato dai responsabili della società, HYBE si concentrerà su tre aree, ovvero etichette, soluzioni e piattaforme. La divisione dedicata alle etichette include, oltre a Big Hit Music, anche BELIFT LAB, PLEDIS Entertainment, KOZ ENTERTAINMENT e la filiale giapponese di HYBE. La branca dedicata alle soluzioni include le società HYBE Three Sixty, HYBE IP, HYBE Edu, Superb Corp., HYBE Solutions Japan e HYBE T&D Japan, con specializzazioni in contenuti video, sviluppo di soluzioni informatiche e creazione di società collegate a seconda delle esigenze di business delle etichette del gruppo.

Weverse Company, infine, è stata chiamata a presidiare il settore piattaforme, con funzioni di hub progettato per la diffusione e la distribuzione dei contenuti confezionati da HYBE.

“Gestiamo varie attività e consideriamo l'area dell'intrattenimento in un senso molto più vasto di quanto percepito in precedenza”, ha spiegato Bang Si-Hyuk, ad, presidente e fondatore della neonata entità: “Ho sentito il bisogno di cambiare il nostro nome come simbolo della struttura che potesse connettere ed espandere le attività attuali. Definiamo lo 'stile di vita dell'intrattenimento' 'ogni esperienza piena di infinita immaginazione e gioia dalla musica, aumentando la felicità e la comodità nella nostra vita quotidiana. Offriremo questa esperienza a tutti e ci collegheremo con il mondo attraverso piattaforme per costruire relazioni positive. Questo è un nuovo inizio, con un nuovo nome aziendale, con uno spazio e struttura organizzativa rinnovati, ma il nucleo di ciò che facciamo rimane lo stesso: continueremo a credere nel potere della musica”.