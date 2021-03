Uffici stampa: DM Promopressagency, nuova sede e nuovi servizi

Daniele Mignardi Promopressagency ha annunciato l’apertura di una nuova sede e l’attivazione di nuovi servizi dedicati ai propri clienti: in via Maria Adelaide 8, a Roma, è stato inaugurato il “district Promopressagency”, definito dalla stessa agenzia “uno spazio pensato e strutturato per conference, webinar & digital event, shooting, incontri aziendali, iniziative culturali, team building e lezioni”, situato “nei pressi di Piazza del Popolo, è la location in cui è possibile ideare, produrre e realizzare convention e meeting, brandizzati secondo esigenze, target e iniziative”.

Contestualmente, DM Promopressagency ha attivato una “social factory” composta da un team in grado di fornire “gestione dei profili social, definizione di strategie che mirano a creare e a potenziare il social factor di qualsiasi tipologia di progetto, analizzando e studiando le key più competitive” e “misurazione dei risultati non solo in numero di followers ma anche in ottica di business management”.