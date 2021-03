Queen, Roger Taylor spiega i segreti per diventare un grande batterista

Roger Taylor ha spiegato che il segreto per essere un grande batterista è "non mettersi in mostra ma suonare pensando a tutta la canzone, e non limitarsi a tenere solo il tempo". L’occasione per ripercorrere la sua carriera e per dare un po’ di consigli ai giovani batteristi è arrivata con il lancio della serie di documentari The Greatest sul canale YouTube dei Queen con cui la band si avvicina all’anniversario dei 50 anni.

Roger Taylor ha detto di essere "fortunato" ad avere le caratteristiche fisiche giuste per un batterista: "Il ritmo è qualcosa che hai dentro, oppure no. E i polsi sono importanti perché è con quelli che dai il colpo": l'artista ha spiegato che alla base della grandezza dei Queen, prima con Freddie Mercury e oggi durante i tour mondiali del progetto Queen + Adam Lambert c’è la sua chimica naturale con Brian May ("Da sempre, sul palco e in studio ognuno di noi due è in grado di capire esattamente cosa vuole l’altro") e ha raccontato che il suo primo strumento è stato l’ukulele: "Ma non sapevo suonarlo". A Natale del 1961 suo padre gli regala una grancassa e un tom tom di seconda mano, e Roger risparmia otto sterline per comprarsi dei piatti Zidjian nuovi e un altro tom tom: "Il fatto di potermi permettere solo un pezzo di batteria alla volta è stato un allenamento importante". Il suo consiglio finale ai giovani batteristi è quello di capire che: "Il batterista guida la band, deve aggiungere qualcosa al suono e non solo far parte di tutto quello che tiene il tempo. La cosa più importante è suonare mettendosi al servizio della canzone".