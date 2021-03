Amici, il primo serale cattura oltre sei milioni di telespettatori

Il serale di Amici (leggi quello che è successo) torna e parte già con un record. La prima puntata dello show in prima serata dell’accademia dei talenti di Maria De Filippi ha debuttato ieri sera su Canale 5 raccogliendo 6.016.000 spettatori, pari a uno share del 28.7%. Quello di ieri sera rappresenta il miglior dato d’esordio della storia del talent, con oltre oltre 2 milioni di spettatori e quasi 10 punti di share in più rispetto all’esordio dell’anno scorso. La prima puntata del serale 2020 infatti raccolse 3.778.000 spettatori, pari a uno share del 19.82%.

“Amici è talento ed eccellenza. Una macchina creativa e produttiva senza eguali. Una scuola per giovani artisti, con un mentore unico e formidabile: Maria De Filippi. Un mix potente e inarrivabile, cui contribuiscono super-professori come Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, Veronica Peparini e Anna Pettinelli, giudici come Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash, e il nuovo direttore artistico Stephane Jarny. Un gruppo magnifico, incorniciato da ospiti-star come Sabrina Ferilli e il duo Pio e Amedeo, perfetto per il sabato sera dell'ammiraglia Mediaset”, è il commento di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.