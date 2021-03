Gianni Morandi sta bene e ringrazia i medici sulle note di "Ragazzo fortunato". VIDEO.

Gianni Morandi sta meglio. Pubblica lui stesso un video in cui cammina nell'ospedale di Cesena con le mani, le braccia e le gambe fasciate per le ustioni. Sulle note di "Ragazzo fortunato" di Jonavotti: "21 marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione". "La prima cosa che voglio fare - scrive - è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi".

Il cantante di Monghidoro è ancora ricoverato in ospedale, al Centro Grandi Ustionati del Bufalini di Cesena. Era il pomeriggio di oltre una settimana fa, infatti, quando è stato trasportato d'urgenza dalla sua casa prima all'Ospedale Maggiore di Bologna e poi al Centro Grandi Ustionati di Cesena, dopo essere caduto accidentalmente sul braciere con il quale stava bruciando delle sterpaglie in giardino. Morandi ha riportato alcune ustioni su gambe e mani.