System of a Down, Serj Tankian ha pubblicato cinque canzoni pensate per la band

Serj Tankian ha pubblicato il suo nuovo eo solista "Elasticity", contenente cinque nuove canzoni che aveva inizialmente scritto e sperato di registrare insieme ai System of a Down. "Quando qualche anno fa ho pensato di fare un altro disco con i ragazzi, ho iniziato a lavorare su una serie di canzoni arrangiate in versione rock apposta per essere registrate insieme a loro - ha spiegato il frontman - ma dato che non eravamo in grado di avere una visione di questi brani all'interno di un disco dei System Of A Down, ho deciso di pubblicare questi brani con il mio nome".

I brani contenuti in "Elasticity" richiamano fortemente lo stile dei System Of A Down, e forse anche il titolo stesso ne ricorda la provenienza, come se "Elasticity" fosse una sorta di continuum con "Toxicity". Oltre alle tracce più simili e riconducili allo stile dei SOAD, all'interno dell'album è presente anche il brano "Rumi!, ispirato al figlio di Tankian. Lo scorso anno i System Of A Down sono tornati a sorpresa con ben due nuovi inediti, dal titolo 'Protect The Land' e 'Genocidal Humanoidz'. L'occasione per un evento di portata storica per gli amanti della band è stato, come spesso accade quando si tratta dei SOAD, spinto da motivazioni politiche e sociali.

La rottura di un silenzio discografico durato circa 15 anni, infatti, è avvenuta solo per supportare il popolo armeno colpito dalla guerra nel territorio di Artsakh, zona centro di una battaglia tra Turchia e Azerbaijan.