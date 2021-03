Radiohead, Thom Yorke remixa 'Creep' per una sfilata di moda: video

Il fashion designer giapponese Jun Takahashi ha presentato ieri, 19 marzo, le collezioni Uomo e Donna autunno/inverno 2021 del suo marchio Undercover in occasione della Rakuten Fashion Week Tokyo. Takahashi ha battezzato la sua nuova linea “Creep Very”, nome direttamente ispirato al titolo del singolo “Creep”, pubblicato originariamente dai Radiohead nel 1992 e successivamente incluso nel loro album di debutto “Pablo Honey”, uscito l’anno successivo. Come riportato dall’edizione statunitense di Vogue, infatti, il momento della sfilata volto a presentare la collezione femminile ha visto le modelle sfilare in passerella proprio sulle note del brano d’esordio della band inglese capitanata da Thom Yorke.

Durante lo show, però, la traccia è stata proposta in una versione rallentata, che è stata mixata dallo stesso frontman dei Radiohead, come sottolineato nei crediti del video riportato a questo indirizzo - dove è possibile vedere il momento della sfilata con il remix di Thom Yorke di “Creep” al minuto 7:30.

Questa, invece, la clip del brano della formazione dell’Oxfordshire inclusa nel suo primo disco:

Thom Yorke non è nuovo a incursioni nel mondo della moda. Nel 2016, infatti, l’artista inglese ha composto un brano solista originale appositamente per il brand newyorchese Rag & Bone, utilizzato come colonna sonora delle sfilate della collezione primavera/estate 2017 del marchio. Il leader dei Radiohead già anni prima aveva contribuito agli show della casa di moda guidata da Marcus Wainwright con le traccce "Stuck together" e “Twist”. Quest’ultima è stata poi pubblicata nel disco solista di Yorke uscito nel 2019, “Anima” (leggi qui la nostra recensione).