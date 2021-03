Green Day, pubblicate tracce live inedite per i 25 anni di “Insomniac”: guarda i video

Per festeggiare il 25esimo anniversario dell’uscita della loro quarta prova sulla lunga distanza, “Insomniac”, originariamente data alle stampe da Billie Joe Armstrong e soci il 10 ottobre del 1995, i Green Day hanno pubblicato ieri - 19 marzo - una nuova edizione del disco.

Il quarto album della band californiana, in origine uscito a poco più di un anno di distanza da “Dookie” del 1994, è tornato nei negozi sotto forma di doppio LP arancione in edizione limitata, accompagnato da un terzo vinile che contiene otto brani registrati dal vivo rari o mai pubblicati in precedenza. La tracce live incluse nella nuova versione di “Insomniac” (qui la tracklist completa), che al tempo della sua uscita debuttò alla posizione numero due della chart “Billboard 200”, sono tratte dal concerto della formazione di Berkeley tenutosi il 26 marzo 1996 allo Sportovni Hala di Praga nell'ambito del "Insomniac World Tour”.

Oltre a pubblicare le canzoni registrate dal vivo nell’edizione per i venticinque anni del suo quarto disco, e a renderle disponibili all’ascolto sulle principali piattaforme digitali, il trio californiano ha condiviso sul proprio canale YouTube (a questo indirizzo) i video delle otto tracce provenienti dallo show di Praga. Tra questi ci sono le clip live dei singoli estratti da “Insomniac” come “Geek stink breath”, “Stuck with me”, “86”, “Brainstew” e “Walking contradiction”, oltre ai brani “Brat”, “Jaded” e “Armatage shanks”.

Lo scorso 10 ottobre i Green Day avevano pubblicato un filmato sul concerto del 26 marzo 1996, caratterizzato da video della performance e immagini del backstage. “È l’anniversario di ‘Insomniac’! Volendo fare qualcosa di speciale, abbiamo deciso di condividere un assaggio sui tour dell’era ‘Insomniac’ dal 1995 al 1996”, aveva scritto la band nella didascalia del video, riportato più avanti. E ancora: “Ecco filmati mai visti tratti dalla tournée europea del 1995 e dal concerto di Praga del 1996 girati su pellicola di 16mm, gli ultimi fatici spettacoli in tour prima di far rientro a casa e tornare in studio per le sessioni dell’album ‘Nimrod’”.

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool - che hanno dato alle stampe il loro più recente album, “Father of all motherfuckers” nel febbraio del 2020 - hanno pubblicato lo scorso 22 febbraio il nuovo singolo “Here comes the shock”.