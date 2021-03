Musica e listini: Tencent Music vola e 'vede' Spotify

Solo una settimana fa registravamo la ripresa dell’ascesa per Tencent Music con un quasi +5%: era, evidentemente, solo l’inizio se è vero che il 20 marzo il DSP cinese ha battuto i propri massimi storici con un balzo del 16,55% in cinque giorni. Andamento opposto a quello di Spotify, che ha perso il 2,52%. Ora le due piattaforme rivali hanno di fatto la stessa capitalizzazione di mercato (circa 51 miliardi di dollari ciascuna), mentre pochissimi mesi fa quella svedese valeva quasi una volta e mezzo quella cinese.

Per il resto si è trattato di un periodo senza scosse particolari, con il big tech caratterizzato da scarse oscillazioni in su e in giù (-0,88% Alphabet, Amazon piatta, Apple -1,15%), il comparto intorno alla discografia in leggero verde (Sony Corp. , casa madre di Sony Music, e Warner Music Group in cauto rialzo, mentre più deciso è stato lo scatto di Vivendi, casa madre di UMG; meglio di loro fa Hipgnosis che con un +2,27% vede il proprio titolo tornare a toccare le 120 sterline.

Male, infine, il live: l’americana Live Nation bissa di fatto la performance negativa della scorsa settimana con un -3,87%, mentre la tedesca CTS Eventim, che allora aveva fatto bene, fa addirittura peggio con -6,90%, per effetto delle definitive cancellazioni di diversi festival tedeschi nel 2021.

Di seguito, il dettaglio dei principali titoli osservati in ordine alfabetico.