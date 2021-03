Planet Records sbarca in Spagna: aperta una filiale a Madrid

Planet Records, gruppo discografico ed editoriale specializzato in latin music e guidato da Roberto Ferrante, ha annunciato l’apertura di un ufficio “fisico” nella capitale spagnola: a capo della filiale di Madrid è stato posto Miguel Casaubon Carles, produttore discografico uruguaiano naturalizzato spagnolo, già collaboratore di star come El Chombo, Lorna (“Papi Chulo”, “Bailando”) e Jimmy Bad Boy (“Cacharron”, “El Baile Del Choke”) e considerato uno dei pionieri nella diffusione della musica urbana in Spagna e in Europa, nonché già direttore della label MG Records e presentatore del programma televisivo “Latinos por el mundo”. La nuova filiale è stata battezzata Planet Records Spain / Latam. Planet Records ha già sedi in Italia, oltre che a Miami, Repubblica Dominicana e Cuba.

Lo scorso 3 marzo Planet Records aveva annunciato di aver messo sotto contratto Osniel Andres Cobarrubia Alfonso e Yordano Ulacia Creagh, meglio conosciuti come El Kimiko y Yordy, duo cubano di reggaetton repartero (particolare sottogenere che si riferisce alla musica urban locale contaminata dalla salsa) che con il brano “Cambia tu” ha già accumulato oltre tre milioni di visualizzazioni su YouTube.