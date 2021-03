Vasco Rossi, un post per la festa del papà: ‘Forse sono un po’ una frana come padre’

In occasione della festa del papà, ricorrenza che in Italia si festeggia il 19 marzo, oggi Vasco Rossi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post dedicato ai suoi figli in cui li invita a “seguire i sogni, cercare di realizzarli”.

“Essere figlio di Vasco Rossi non credo sia così divertente per loro. In realtà hanno un sacco di pressione addosso. Come padre non so... forse sono un po' una frana…”: si apre così il messaggio del cantautore di Zocca, padre di Davide, Lorenzo e Luca, ritratti insieme a Vasco nelle due fotografie allegate al post. Si legge poi: “Vorrei che i miei figli dalla mia storia imparassero prima di tutto che nella vita si può fare quello che si vuole, si possono seguire i sogni, cercare di realizzarli. Se ci credi veramente devi metterci tutto l'impegno, non puoi farlo per gioco o per divertimento, devi dedicare tutta la vita al tuo sogno... La gente va sulla luna. Tu puoi essere quello che davvero vuoi”.

Tra coloro che hanno commentato il post dell’artista, il figlio Lorenzo - nato dalla relazione del musicista con Gabriella Sturani nel 1986, pochi mesi dopo Davide, avuto da Vasco con Stefania Trucillo, e più grande di cinque anni di Luca, venuto alla luce il 17 giugno 1991, dalla relazione con Laura Schmidt - ha scritto: “Babbo, è la tua festa e fai commuovere me. Buona festa del papà a te e a tutti i papà supereroi”.

Proprio ieri, 18 marzo, sempre sul suo profilo Instagram, Vasco Rossi ha confermato che il prossimo mese di novembre (il giorno esatto dovrebbe essere il 12) sarà pubblicato un suo nuovo album. Il disco, il cui titolo al momento non è ancora stato annunciato, è stato descritto dallo stesso Blasco come “un disco di forma e di sostanza” e arriverà sui mercati a distanza di sette anni dal precedente "Sono innocente" (leggi qui la recensione), uscito nel 2014.

Il musicista di Zocca, che come raccontato nel suo post di ieri “Non pensavo di tornare in sala di registrazione per lungo tempo… Negli ultimi anni preferivo il singolo per comunicare”, lo scorso primo gennaio ha pubblicato il suo ultimo singolo "Una canzone d'amore buttata via”, accompagnato dal video diretto da Pepsy Romanoff e ambientato a Bologna.