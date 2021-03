YouTube, Content ID si arricchisce di una nuova funzionalità per i creator

Content ID, il sofisticato sistema sviluppato da YouTube che tutela il diritto d’autore nei contenuti inseriti in quella che è la maggiore piattaforma di media-sharing del mondo, ha reso disponibili agli utenti del popolare servizio un nuovo strumento in grado di prevenire eventuali controversie in materia di copyright: il tool, battezzato Checks, permetterà ai creativi di controllare - appunto - che un nuovo contenuto video sia libero da eventuali elementi che possano sollevare reclami da parti di terzi per l’utilizzo non autorizzato di opere - o parti di essere - coperte da diritto d’autore.

Il processo di analisi del materiale in upload - a prescindere da eventuali accelerazioni o rallentamenti dovuti al “peso” del file - richiede circa tre minuti: in caso di riscontri positivi Checks fornirà all’uploader specifiche su quali siano - e dove siano state rilevate - le eventuali criticità.