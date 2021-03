Paul McCartney, esce il nuovo libro per bambini ‘Grandude’s Green Submarine’

Paul McCartney ha annunciato l’uscita del seguito del suo libro illustrato per bambini uscito nel 2019, “Hey Grandude!”. Il volume, dal titolo “Grandude’s Green Submarine” (che sembra far riferimento ovviamente a "Yellow Submarine" dei Beatles), arriverà nelle librerie il prossimo 2 settembre.

Il libro, come il precedente scritto dall’ex Beatle e illustrato dall’artista canadese Kathryn Durst, racconterà le nuove avventure di Grandude, un simpatico nonnino, e dei suoi nipotini, alla ricerca della loro nonna amante della musica, Nandude.

“Sono davvero felice di come è stato accolto ‘Hey Grandude!’, poiché si trattava di una storia molto personale per me, che celebrava i nonni di tutto il mondo e le loro relazioni e avventure con i loro nipoti. Mi piace che in tutto il mondo sia diventato un libro letto ai nipoti prima di andare a dormire”, ha dichiarato McCartney in un comunicato stampa parlando del libro uscito nel 2019, che - come sottolineato dalla rivista statunitense “Rolling stone” - in breve tempo ha raggiunto la prima posizione della classifica dei best-seller pubblicata dal “New York Times”, vendendo 300.000 copie in tutto il mondo.

Il 78enne artista britannico ha poi fatto sapere: “Ho sempre detto che se le persone avessero apprezzato il primo libro e avessero desiderato di più, avrei scritto altre avventure di Grandude. Così è tornato, questa volta con la sua speciale invenzione, il sottomarino verde di Grandude!”.

“Sono così entusiasta di collaborare nuovamente con Paul McCartney per ‘Grandude’s Green Submarine’”, ha detto l’illustratrice Kathryn Durst a proposito del nuovo libro dell’ex Beatle, che uscirà negli Stati Uniti per la casa editrice Random House Kids e nel Regno Unito per la Penguin Random House Children’s, già disponibile al pre-order in tutto il mondo a questo link. Ha aggiunto: “Penso che questo sia il libro di avventure di cui tutti abbiamo bisogno in un periodo come questo in cui siamo bloccati in casa e desiderosi di viaggiare in posti nuovi ed entusiasmanti. Mi è piaciuto molto disegnare il nuovo personaggio del libro, Nandude, soprattutto perché entrambe condividiamo l'amore per la fisarmonica!”.

Land ho! Grandude and the Chillers are coming up for air this September in 'Grandude's Green Submarine'!



Beautifully illustrated by @KathrynDurst, and written by Paul, pre-order your copy here: https://t.co/34pBEwijqQ pic.twitter.com/wuTSb46Ml2 — Paul McCartney (@PaulMcCartney) March 18, 2021

La scorsa settimana Paul McCartney ha annunciato l’uscita del disco “McCartney III Imagined”, che includerà le canzoni del più recente album dell’artista inglese, "McCartney III", uscito lo scorso dicembre, reinterpretati da altri artisti come - tra gli altri - Damon Albarn dei Blur, Josh Homme dei Queens of the Stone Age, Ed O'Brien dei Radiohead, St. Vincent e Phoebe Bridgers. Come prima anticipazione, è stata pubblicata la nuova versione del brano "The kiss of Venus", con il rapper e cantautore americano Dominic Fike.