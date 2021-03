Patti Smith si è vaccinata e l'ha annunciato con questa foto sui social

Patti Smith si è vaccinata. La Sacerdotessa del rock, 74 anni compiuti lo scorso dicembre, ha fatto sapere ai suoi fan di aver ricevuto la prima dose del vaccino. Lo ha annunciato pubblicando oggi una foto sul suo account Instagram ufficiale, dove è sempre attivissima: "This is shot one", "Questa è la prima dose", ha scritto. L'immagine ha ricevuto subito una grande quantità di commenti e likes (oltre 90mila, al momento, i "mi piace"). Tra i commenti spicca quello di Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers: "Healty Patti makes me happy!", le ha scritto.

La voce di "People have the power" ha raccontato in alcune interviste di aver trascorso gli ultimi dodici mesi chiusa nel suo appartamento a New York, uscendo di casa solo eccezionalmente (come quando, a ottobre, si è improvvisata busker cantando la sua hit per le strade di Manhattan). Al "Guardian" Patti Smith, che soffre da sempre di problemi polmonari, ha rivelato : "Da bambina ero sempre malaticcia. Spesso quando mi ammalavo i miei avevano paura che non sopravvivessi".Il 31 dicembre il volto della cantautrice è comparso sui maxi-schermi di Piccadilly Circus, a Londra, per una performance in collaborazione con l'artista visivo Josef O'Connor, che ha visto Patti Smith dedicare una poesia anche agli infermieri del sistema sanitario nazionale britannico morti in piena emergenza Covid.