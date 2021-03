Sony lancia lo speaker super compatto SRS-XB13

Una versatile cinghietta multiuso concepita per appendere il dispositivo allo zaino, al polso o persino all’ombrellone, e una batteria a lunga durata per portarlo ovunque; dimensioni ridotte e design solido: così si presenta l'ultimo nato tra gli speaker compatti di casa Sony, l'SRS-XB13.

Lo speaker, a dispetto delle ridottissime dimensioni, garantisce un suono potente grazie alla tecnologia EXTRA BASSTM e al processore Sound Diffusion: la prima abbina un Passive Radiator a un diffusore full-range per esaltare le tonalità basse e sprigionare beat poderosi, mentre il secondo con la tecnologia DSP permette ai suoni di arrivare in ogni angolo.

Per esaltare le sue doti di portatilità e resistenza, lo speaker abbina alla protezione IP67 - che lo rende completamente resistente all’acqua e alla polvere - una batteria che dura 16 ore (è anche possibile verificarne la carica residua tramite l’apposito indicatore sul cellulare). A proposito di smartphone, in caso di chiamata in arrivo il microfono integrato consente di effettuare telefonate direttamente tramite lo speaker, senza dover tenere in mano il telefono.

Tra le altre caratteristiche dell'XB13 si segnalano una connessione Bluetooth di ultima generazione, la tecnologia Fast Pair di Google (che consente di collegare rapidamente smartphone o tablet Android-compatibili), una porta USB Type-C per ricaricare comodamente la batteria.

Lo speaker è disponibile in 6 diverse colorazioni (nero, blu, tortora, arancio, azzurro e giallo limone) e collegandone due in modalità wireless è possibile creare un audio stereo.

SRS-XB13 sarà disponibile da aprile 2021. Tutte le specifiche del prodotto sono disponibili qui.