Partnership globale tra BMG e Montreux Jazz Festival

Il Montreux Jazz Festival e BMG hanno annunciato una partnership globale e strutturata che prevede il lancio della nuova collezione "The Montreux Years" e un documentario in tre parti che celebra la storia del festival musicale.

"The Montreux Years" ripercorre i 55 anni di storia del festival con una serie di registrazioni tratte dalle esibizioni più iconiche della manifestazione, riproposte in versione rimasterizzata e di alta qualità insieme a diversi inediti, provenienti dalla collezione privata di materiali audiovisivi di Claude Nobs, fondatore del festival. A corredo, note di copertina e fotografie mai pubblicate. In una nota ufficiale Thierry Amsallem, presidente della Claude Nobs Foundation ha dichiarato: “Il Montreux Jazz Festival è sempre stato una vetrina leader per la scena musicale internazionale, oltre che un luogo di incontro per musicisti e appassionati di musica. La magia di Montreux sta negli incontri tra musicisti. Erano eventi unici che non saranno mai più ripetuti. L'idea è sempre stata quella di permettere agli artisti di uscire dai binari e evitare di eseguire il loro solito repertorio. Qui li trattavamo da re e offrivamo loro le migliori condizioni al mondo in termini di qualità del suono e di tecnologia di registrazione audiovisiva”.

Il documentario "definitivo" in tre parti sul festival, dedicato alla celebrazione della sua storia e della vita di Claude Nobs (scomparso nel 2013), sarà prodotto da Montreux Media Ventures, sussidiaria media del Montreux Jazz Festival, da BMG e da Beyond TNC, con l'emittente pubblica svizzera RTS in veste di co-produttrice.

“Il Montreux Jazz Festival è un'istituzione della musica. Da Nina Simone e Etta James a Dua Lipa, tanto leggende del jazz quanto icone del pop hanno onorato il palco di Montreux con le loro esibizioni negli ultimi 55 anni. Questa partnership condurrà spettatori e ascoltatori lungo un intimo viaggio nel tempo, spiando dietro le quinte del leggendario festival", ha dichiarato Peter Stack, EVP Global Catalogue Recordings di BMG.

Il titolo provvisorio del documentario è "They All Came Down to Montreux" ed includerà materiale inedito e rare interviste, tra gli altri, a Quincy Jones, George Benson, Jack White, Carlos Santana e Questlove. La regia sarà affidata a Oliver Murray, noto anche per avere diretto di recente il documentario "Ronnie’s", che ha dichiarato: “Non potrei essere più elettrizzato ed onorato di portare la storia di Claude sullo schermo. La reputazione del festival nell'industria musicale rende questa un'opportunità unica e siamo travolti dalla reazione positiva al progetto da parte della comunità artistica. Dobbiamo ricordare persone come Claude; sono i visionari e gli assi che rendono il mondo un luogo migliore e più interessante".

BMG sta così incrementando la propria attività sul filone cinematografico e quello su Montreux si affiancherà a una serie di film e progetti televisivi come "David Crosby: Remember My Name", "The Show’s The Thing" (film dedicato ai live promoter leggendari) e "Rudeboy: The Story of Trojan Records".