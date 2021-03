Gianni Morandi ancora in ospedale: "È più dura del previsto"

"È più dura del previsto": lo scrive Gianni Morandi sui social, aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute. Il cantante di Monghidoro è ancora ricoverato in ospedale, al Centro Grandi Ustionati del Bufalini di Cesena: si trova lì da ormai una settimana. Era il pomeriggio di giovedì scorso, infatti, quando è stato trasportato d'urgenza dalla sua casa prima all'Ospedale Maggiore di Bologna e poi al Centro Grandi Ustionati di Cesena, dopo essere caduto accidentalmente sul braciere con il quale stava bruciando delle sterpaglie in giardino. Morandi ha riportato alcune ustioni su gambe e mani.

La voce di "In ginocchio da te" ha condiviso sui social anche un video che gli ha inviato la squadra del Bologna Calcio: "In bocca al lupo per una pronta guarigione". "Grazie a Siniša e a tutti gli amici del Bologna Football Club", ha scritto Morandi.

In una nota diffusa lo scorso lunedì l'Ausl Romagna ha fatto sapere che le condizioni di Morandi "sono soddisfacenti e il suo decorso clinico è regolare". In ospedale sta proseguendo "la normale evoluzione delle aree ustionate che continuano a essere sottoposte ai trattamenti medici necessari".