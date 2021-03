“Musica liquida: sounds fair?": come partecipare al webinar

Nell’ambito della Milano Digital Week, Machiavelli Music, in collaborazione con Copernico organizza una tavola rotonda tra professionisti del settore, sul valore che riveste la musica nella nostre vite e il suo riconoscimento come industria in Italia oggi.

La musica è sempre più liquida, de-materializzata ed onnipresente, ma sempre di più si fatica a comprenderne il reale valore, anche economico: dietro la musica ci sono le persone e, anche in Italia, la musica rappresenta una vera e propria industria con centinaia di migliaia di occupati. Questo il tema di fondo di “Musica liquida: sounds fair?", evento nel quale si parlerà anche del value-gap nella distribuzione musicale digitale e di curiosità, luoghi comuni e contraddizioni nell’industria musicale.

L’incontro, che si svolgerà in forma di Zoom Webinar, è una riflessione con un gruppo di addetti ai lavori ed esperti del settore:

Pietro Giola - CEO Machiavelli Music - modererà il talk con gli ospiti:

Roberto Razzini - Managing Director Warner Chappell Music Italiana

Giampiero Di Carlo - CEO Rockol

Flavio Ibba - Composer, producer and music supervisor CEO Red Rose Productions

Giorgio Li Calzi - Composer and music producer, Artistic Director Torino Jazz Festival & Chamoisic

La partecipazione è gratuita iscrivendosi al seguente link: https://machiavelli-music-musica-liquida-sounds-fair.eventbrite.it