Giorgio Moretti: 'Serio?!' è il nuovo singolo dall'album d'esordio

È "Serio" il nuovo singolo estratto dall'album d'esordio di Giorgio Moretti, "Quasi mai". Il brano è accompagnato dal relativo videoclip e arriva a distanza di un mese dall'uscita dell'album del cantautore romano, classe 1997.

"'Serio?!’ è e vuole essere una canzone ambigua, come ambiguo è il suo titolo.

È un testo malinconico, ma su una base dance, che prende spunto dalla disco music e dal funky. È un pezzo dance, ma in un momento in cui nessuno può ballare, se non a casa propria. È la relazione di opposti e contraddizioni tipici di chi ha 23 anni e inizia a capire di avere un passato e ancora non sa di che colore è il futuro. Tutto quello che accade nel video, in maniera ironica, vuole restituire quest'assenza di senso in cui, oggi, navighiamo quotidianamente. Il video è nato per caso, una domenica mattina, e la sera avevamo già tutto il materiale pronto", spiega Moretti, che per la direzione artistica e la produzione del suo album d'esordio ha scelto di avvalersi della collaborazione di Maiden, vero nome Mattia Crescini, musicista romano - noto tra i seguaci della musica elettronica - già produttore di alcuni brani contenuti in "Musica per bambini" di Rancore. .