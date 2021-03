Pino Daniele, dopo 30 anni escono i video ufficiali di "Quando" e “Ossaje comme fa ‘o core”

Nella giornata di domani, fosse ancora vivo, Pino Daniele avrebbe compiuto 66 anni. Per celebrare l’anniversario della nascita del musicista napoletano saranno pubblicati per la prima volta alcuni videoclip realizzati oltre trenta anni fa.

“Bonne Soiree”, “Jesce Juorno”, “Cry,” Tell Me Now”, “Anna Verrà”, “A’speranza è semp sola”, “Gente Distratta”; “’O Scarrafone”; “Quando”, “Ossaje comme fa ‘o core”, “Che Dio Ti Benedica”, “Sono Un Cantante Di Blues”, “Sicily”, “Anima”, “Io Per Lei” sono alcuni dei titoli dei video che saranno disponibili online sul canale YouTube di Warner Music Italy nel tempo a venire.

I primi ad essere pubblicati sono quelli relativi a "Quando" e “Ossaje comme fa ‘o core”, due brani che proprio quest’anno festeggiano i loro trenta anni dalla prima pubblicazione avvenuta nel dicembre 1991, nell'album “Sotto ‘o Sole”. Il video di "Quando" sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 di venerdì 19 marzo, mentre quello di “Ossaje comme fa ‘o core” farà seguito alle ore 10.00 di domenica 21 marzo.

Entrambi i brani furono realizzati da Pino Daniele per la colonna sonora del film 'Pensavo fosse amore… invece era un calesse' film scritto, diretto ed interpretato da Massimo Troisi nel 1991.

""Quando” è una delle mie canzoni più belle, scritta appositamente per il film di Massimo", dichiarò Pino Daniele, aggiudicandosi il premio Nastro d’Argento 1992 come migliore colonna sonora. E alcuni estratti del film si potranno rivedere nel videoclip. "'O ssaje comme fa 'o core” parla di chi, come noi, si innamora sempre", il brano era una poesia di Massimo Troisi che Pino poi trascrisse in musica creandone la melodia. I video, entrambi diretti da Giacomo De Simone, sono rimasti in archivio su nastri analogici per tutto questo tempo ed ora sono disponibili grazie al lavoro di recupero e digitalizzazione dell’ente no profit Pino Daniele Trust Onlus.