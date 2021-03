L'uomo che diventò famoso con un video su TikTok vende il video per 500.000 dollari

Nathan Apodaca, l'uomo diventato famoso per avere usato "Dreams", il classico dei Fleetwood Mac, quale base musicale mentre su uno skateboard beveva una bibita venderà il video originale in NFT, ovvero in token non fungibili, uno speciale token crittografico, una forma di criptovaluta.



Il video pubblicato nel settembre 2020 da Apodaca attirò l'attenzione di milioni di persone, comprese celebrità come Wiz Khalifa e perfino gli stessi Fleetwood Mac, che hanno beneficiato dell'hype suscitato dalla clip tanto da tornare in classifica con "Dreams", ma anche con il loro album uscito nel 1977, "Rumours".

Secondo quanto riporta TMZ, Apodaca il 19 marzo metterà all'asta i 23 secondi della sua clip come NFT con un'offerta iniziale di 500.000 dollari. Il video, tuttavia, non avrà a commento il brano dei Fleetwood Mac perché protetto da copyright. Stando alla notizia di TMZ, l'uomo intende utilizzare i soldi guadagnati dall'asta per comprare una casa ai suoi genitori e aprire un centro eventi nella sua città natale, Idaho Falls.

All'inizio di questo mese i Kings Of Leon hanno pubblicato il loro nuovo album "When You See Yourself" ( leggi qui la recensione ) sotto forma di NFT, generando vendite per un importo di 2 milioni di dollari